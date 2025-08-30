世界的に知られるアクションスター、ジャッキー・チェン（７１）が３０日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で出演映画「ベスト・キッド：レジェンズ」（ジョナサン・エントウィッスル監督）の舞台あいさつを行った。「き・きのう？きのう、きのう？（一昨日の意味）から日本です」とジャッキー。公開初日の２９日とこの日の両日で、驚異の計１１回もの舞台あいさつを行い、ハリウッドスター級では２日間で最多を記録した。公開