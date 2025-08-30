お笑いコンビ「フォーリンラブ」バービーが３０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本の勤務形態について問題提起した。バービーは２０２１年４月９日に、年下の一般男性との結婚を自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで発表。昨年５月に第１子妊娠を報告し、８月１８日に女児を出産したことを発表した。今回は「愚痴っちゃう日もあるよね？」というタイトルで更新。夫婦関係について「結婚したら、子供が生まれた