◇バドミントン世界選手権第６日（３０日、パリ）女子ダブルス準決勝が行われ、今大会でのペア解消を表明しているパリ五輪銅メダルで第３シードの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）は、１―２で世界ランク２位のパーリー・タン、ムラリタラン・ティナア（マレーシア）組に逆転で破れ、有終Ｖには届かず、銅メダルが決まった。第１ゲームは１点先取から序盤は接戦になったとはいえ、１１―１１から５連続ポイントで突き