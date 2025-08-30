◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第３日（３０日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）アイドルグループ・ＨＫＴ４８が試合会場でライブを行い、ギャラリーを魅了した。第３ラウンドが終了後、ＨＫＴ４８が１８番のグリーンサイドに登場。大勢のファンが見守る中、代表曲「メロンジュース」や新曲「半袖天使」など５曲を披露し、キュートなダンスで盛り上げた。１８年大会から恒例となって