£¸·î£³£°Æü¤ÎÁ¥¶¶¶¥ÇÏ£±£°£Ò°Ê¹ß¤Ï¡¢¾ÈÌÀÀßÈ÷¤ÎÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÏ·ô¤È¥È¥ê¥×¥ëÇÏÃ±¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÖ´Ô¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î£¹£Ò¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¾ÈÌÀ¤¬°ì»þ¾Ã¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£