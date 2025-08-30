元Janne Da Arcのka-yuが、12月に東京にて＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞、2026年1月に大阪にて＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞を開催することが発表となった。ka-yuは2025年2月より4ヶ月連続でシングルを発売し、リリースに伴って4ヶ月連続ライブを実施。その締め括りとして行われた本日8月30日の東京・新宿LOFT公演中に、新たな東阪公演がアナウンスされたかたちだ。現在50歳のka-yuは、50歳最後のライブ＜ka-yu THE LIV