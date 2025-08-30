PSYCHIC FEVERが、2025年6月に日本で開催したライブツアーを2026年1月にタイにて＜PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in THAILAND＞と題して開催することを発表した。本ツアーは、2024年“IGNITE OUR DREAMS, IGNITE YOUR DREAMS”をテーマにアジアを熱く“HEAT”させたライブツアーの熱量をさらに上昇させ、2025年2月には初のUSツアーを成功させたPSYCHIC FEVERが、世界中に進化していくというコンセプトのもと、“EVOLVE