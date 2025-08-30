動画クリエーター・はじめしゃちょーさん（32）が30日、自身のYouTubeで、一般女性と結婚したことを報告しました。はじめしゃちょーさんは、黒いスーツ姿で登場し「私はじめしゃちょー結婚しました」と、指輪を見せながら報告。続けて「もう籍も入っております。籍も入れております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました」とすでに婚姻届を提出したことを明かしました。お相手については「一般の女性の方です。いやいや