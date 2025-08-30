[8.30 J2Âè28Àá ¿å¸Í 2-2 »³¸ý Ks¥¹¥¿]J2Âè28Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç19°Ì¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤È2-2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ç3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·(2Ê¬1ÇÔ)¡£»³¸ý¤Ï12»î¹çÌ¤¾¡Íø(8Ê¬4ÇÔ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò½±¤Ã¤¿¿å¸Í¤ÏÁ°È¾30Ê¬¤ËÀèÀ©¡£DFÂç¿¹½íÀ¸¤¬±¦¥µ¥¤¥É¸åÊý¤«¤éº¸Â­¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMF»³ËÜÈ»Âç¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þº¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿