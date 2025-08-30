¡ÚJ2Âè28Àá¡Û(Ks¥¹¥¿)¿å¸Í 2-2(Á°È¾1-0)»³¸ý<ÆÀÅÀ¼Ô>[¿å]Âç¿¹½íÀ¸(30Ê¬)¡¢ÅÏîµ¿·ÂÀ(54Ê¬)[»³]Í­ÅÄÎÇ2(52Ê¬¡¢90Ê¬+1)<·Ù¹ð>[¿å]ÅÏîµ¿·ÂÀ(45Ê¬+5)¡¢ÈÓÅÄµ®·É(58Ê¬)¡¢²­ÅÄ¶õ(90Ê¬+2)¼ç¿³:·¦ÅÄÍÛÊå¨¦¼ó°Ì¿å¸Í¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç19°Ì»³¸ý¤È¥É¥í¡¼¡ÄºÇ½ªÈ×¤ËÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å