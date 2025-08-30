[8.30 J1第28節 横浜FC 0-0 東京V ニッパツ]J1リーグは30日、各地で第28節を開催した。19位の横浜FCが14位・東京ヴェルディをホームに迎えた一戦はスコアレスドローで終わった。東京Vは前半18分、右サイドのショートコーナーからMF森田晃樹がクロスを上げてDF谷口栄斗がヘディングシュートを放ったが枠の左に外れた。その後は両チームとも目立ったチャンスがなく試合が進んでいった。やや優勢の横浜FCは前半44分、FWアダイウ