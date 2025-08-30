¡ÚJ3Âè25Àá¡Û(Ä¹ÌîU)Ä¹Ìî 1-1(Á°È¾0-1)ËÌ¶å½£<ÆÀÅÀ¼Ô>[Ä¹]¥¤¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó(90Ê¬+4)[ËÌ]±Ê°æÎ¶(21Ê¬)<·Ù¹ð>[Ä¹]ÂçÌîÍ¤ºÈ(25Ê¬)¡¢Ä¹Ã«ÀîÍº»Ö(75Ê¬)[ËÌ]¹â¶¶Âç¸ç(4Ê¬)´Ñ½°:3,795¿Í¼ç¿³:²¬¹¨Æ»