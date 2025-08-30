¡Öºå¿À¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤Ï£µ²ó£¸°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£µ¤²¹£³£°ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢¾ø¤·½ë¤¤Ãæ¡¢·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÆó²ó¤Ë£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤ò¸¥¾å¡£²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸Þ²ó¤À¡££²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é´ßÅÄ¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤¬¸Þ²ó¤ËºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¡¢º¸ÏÓ¤Ï¾¡Íø