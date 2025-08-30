「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が30日、午後6時30分から生放送された日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）に出演。学生時代の不登校だった時期を振り返った。「上田と女が吠える夜プレゼンツあなたのことを教えて」のコーナーで、あのちゃんは「僕は不登校になった子が親元を離れて共同生活をする小さな島のフリースクールに行ってきました」と伝え「僕も不登校の経験があ