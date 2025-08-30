パ５位の西武は３０日の３位・オリックス戦（ベルーナ）に１―７と連敗。カード負け越しとなり、その差は７・５ゲームに広がった。先発した松本航投手（２９）が３回、廣岡に６号３ランを被弾し３点を先制された。５回には２番手・黒木優太投手（３１）が二死三塁のピンチで適時暴投で１失点。中盤までに４点のビハインドを負った。西武打線はチャンスこそつくるものの、ブルペンデーとなったオリックス投手陣を打ちあぐね６