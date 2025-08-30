日本コカ・コーラは、夏の長期化や、春と秋が短くなり夏と冬が長くなる気候変化である二季化の進行を受け、暑い時期だけでなく、暑い時期も含むすべての季節で水分補給の重要性の啓発を強化していく。同社は、涼しい季節や寒い時期でも水分補給は重要との考えの下、昨年から「かくれ脱水撲滅プロジェクト」を展開。「ハイドレ365」を合言葉に、「い・ろ・は・す」「アクエリアス」「綾鷹」「爽健美茶」「やかんの麦茶 from