天木じゅんが、8月26日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「グラビアン魂」に登場した。 天木じゅん「週刊SPA!」 「週刊SPA!」9月2・9日号 天木じゅんが「グラビアン魂」に初めて登場したのは、ちょうど10年前。オレンジ色のワンピースでは柔和な微笑を浮かべ、ベッド上のランジェリーカットでは、圧巻のIカップ美バストを披露している。 天木じゅんプロフィール あまき・じゅん1995年、兵庫県生まれ。舞台やドラマな