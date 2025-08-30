ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¸«·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î30Æü¡¢ËÌ¸«»Ô¤Ë½»¤à70Âå½÷À­¤¬1190Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î6Æü¡¢½÷À­¤Î¼«ÂðÅÅÏÃ¤ËÀÅ²¬¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Îº¾µ½¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ °ìÃ¶¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤Ã¤ÆÄ´ºº¤ò¤·¡¢·éÇò¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£8·î12Æü¡¢½÷À­¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç·Ù»¡´±