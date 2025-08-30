8·î25Æü～29Æü¤Ë¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¾åÊý½¤ÀµÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµ­¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤äÀÖ»ú½Ì¾®¤Ï½ü¤¤¤¿¡£ ¥³ー¥É ÌÃÊÁ»Ô¾ì·è»»´ü ½¤ÀµÁ° ½¤Àµ¸å½¤ÀµÎ¨¹¹¿·Æü ¥Þ¥¯¥¢¥±Åì£Ç 25/ 931043038.7 8/26 ÌÀË­¥¨¥ó¥¿Åì£Ó 25/ 7 2000 268334.2 8/26 ¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥ÁÅì£Ç 25/ 842256333.4 8/25