◇バドミントン 世界選手権(日本時間30日、パリ)バドミントン女子ダブルスの“シダマツペア”こと志田千陽選手と松山奈未選手が、最後の大会となる世界選手権準決勝でマレーシアペアに敗戦しました。今大会を最後にペアを解消することを発表している、世界ランク3位のシダマツペア。対戦相手のパーリー・タン選手とムラリタラン・ティナ選手組(同2位)とは、パリ五輪の3位決定戦で勝利するなど通算で13勝2敗とシダマツペアにとって