一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が30日、インスタグラムを更新。6月25日に発売した「水平線」（集英社）の続編となるデジタル写真集をリリースすると発表した。「9月1日にデジタル写真集『Re:水平線』が発売されることになりました！」と書き出し、カバー写真を公開。「6月に発売した1st写真集『水平線』が好評を呼び、今回、完全未公開カット160ページのボリューム満点