¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¾¾»³ÆàÌ¤ÁÈ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ú¥¢¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£