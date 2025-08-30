高須クリニックの高須克弥院長が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、タレントのビートきよし（75）の抜糸を行ったことを報告した。術後のきよしとの2ショットを掲載し「ビートきよし師匠、かっちゃんよりぱっちりおめめになったぜなう」と伝えた。 【写真】術後に満面の笑みを見せるビートきよしと高須克弥院長 高須氏は、きよしから「まぶたが下がって見えにくくなった」と相談を受けており、