女優の上白石萌音（27）が30日、TOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。共演俳優について語った。パーソナリティーの女優・広瀬すずとは出演中の日本テレビドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜後10・00）で共演。16年、18年に広瀬主演で3部作として実写映画化された映画「ちはやふる」シリーズの続編で、2人はOGとして作品に関わった。「真剣も…」と切り出して、同じくOBとして参加している俳優