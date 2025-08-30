◆パ・リーグ西武１―７オリックス（３０日・ベルーナＤ）西武は好機を生かせず３位・オリックス相手に２連敗。先発・松本航投手が４回３失点で、今季２敗目を喫した。松本は５回２失点で２本の本塁打を浴びた２０日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）から中９日での先発。２回まで無安打投球も、３回、１死から四球と安打で１死一、二塁としたあと、広岡に先制の３ランを浴びた。松本は２０２４年４月１７日・ロッテ戦（Ｚ