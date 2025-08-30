¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè3»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ­¤ò¼Ì¤·¤¿²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2025Ç¯²Æ¡¢Âè»°»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÀé¸¶»°·»Äï¡ª¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À­¤È·ëº§¡£2017Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢2021Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£