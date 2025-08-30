◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節横浜ＦＣ０―０東京Ｖ（３０日・ニッパツ）東京Ｖが敵地で横浜ＦＣと対戦し、０―０で引き分けた。立ち上がりは横浜ＦＣの外国人３トップがパワーを駆使して押し込まれる展開に。さらに前半５分頃にはＧＫマテウスが左肘を痛める場面もあったが、東京Ｖの守備陣が粘り強く対応する。少しずつボールを持つ時間が増えていくと、前半１７分にはショートＣＫからＤＦ谷口がヘディングシュートを