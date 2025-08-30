◆パ・リーグ西武１―７オリックス（３０日・ベルーナドーム）オリックスが８安打７得点で大勝し、ビジター４連勝を飾った。３回に広岡の６号左越え３ランで先制。初球のカーブをうまく捉え「良い感触だった。少し打球が低かったけど、なんとか伸びてくれた」と拳を握った。その後も効率的に追加点を奪った。投げては、通算２９試合目で初先発となった川瀬が３回２安打無失点。好投で今週２度目となったブルペンデーの先陣を