ばんえい十勝は、9月13日（土）・14日（日）に帯広競馬場で開催する『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボイベントについて、追加情報を発表した。場内1階ファミリールームでは「ウマ娘 POP UP STORE」が開設され、グッズ販売を実施。また南側イベント広場では「アニメイトカフェ出張版」が登場し、限定ドリンクを販売する。さらに、場内各売店やPOP UP STOREなどで500円以上購入した来場者には、コラボデザインのポストカ