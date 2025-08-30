Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表は３０日、千葉市内で始動した。この日はＧＫ浜崎知康（明大）、ＤＦ稲垣篤志（明大）、尾崎凱琉（早大）、関富貫太（桐蔭横浜大）、岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）、ＭＦ菅沢凱（国士舘大）、ＦＷ古谷柊介（東京国際大）、ンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）の、大学生８人が参加した。今回の予選は２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア