¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î£µ²ó¤ËºÆ¤Óºå¿À¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ë½é²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ»Íµå¡£ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤òÆóÄ¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤Ë¸òÂå¡£Âå¤ï¤Ã¤¿Á¥Ç÷¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤ò°ì¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê