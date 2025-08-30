タレント・ゆうちゃみが２９日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）に出演。最近のマイブームについて語った。ゆうちゃみは番組内で関心があることについて話を振られると、現在、平成時代に流行したものの再ブームが起こっていることから「平成にめっちゃ興味があります。プロフィル帳とかシール帳とか。シール帳は３冊くらい持ってます」と明かした。司会のお笑いコンビ「くりぃむしち