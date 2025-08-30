◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節神戸―横浜ＦＭ（３０日・ノエビアスタジアム神戸）リーグ３連覇を狙う神戸が、１点をリードして前半を終えた。３分、ＭＦ武藤嘉紀がヒールでＦＷ大迫勇也へ流して左足でクロス。ＭＦエリキが中へ飛び込んだが、枠の外となった。２０分には左サイドの武藤がシンプルに相手ＤＦを外してクロスを上げると、中で待つ大迫がドンピシャで頭を合わせたがこれも惜しくも枠外。４月６日の新潟戦（ノ