¡Ö2nd¼Ì¿¿½¸°ÊÍè¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢²¦Æ»¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Ý¤¤»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¡¢Ëã¿ý¥«¥Õ¥§¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤ò¤¹¤ëÃæÅÄ²ÖÆà¡£5·î¤Ë2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÁß¤­Î©¤Æ¤ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¼ã¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Â¤ê¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¥é¥¸