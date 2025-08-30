嵐・相葉雅紀（42）が30日、午後6時30分から生放送された日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）にサプライズ出演し、スターターを務めた。スタート直前にスターターとして登場した相葉。放送開始からずっと“国民的スターが登場する”と煽られていたことに「あのさ…出づらいから!スゴいハードル上げるから…上げないでよ」と恐縮した。横山は「出づらいよな」と共感しつつ、顔には笑みがこぼ