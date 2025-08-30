あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？即刻、縁を切りますか？それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。第4話久しぶりの対面【編集部コメント】指定された場所は、都心にある居酒屋さん。居酒屋といってもファミリーで楽しめるようなお店でな