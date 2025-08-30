日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(31日20:54まで放送)では、横山裕のチャリティーマラソンがまもなくスタートする。涙する横山裕「子ども支援マラソン」と題しして行われる挑戦。横山はランナーに決定した当初から、「自身の子ども時代を振り返り、いま、支援が必要な子どもたちを支援したい」という決意を語ってきた。今夜の放送では、横山がなぜ走るのか、その思いが詳しく明かされる。そこには、横山の