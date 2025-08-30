アクション俳優のジャッキー・チェンが30日、都内で行われた世界的ヒットを記録した映画『ベスト・キッド』シリーズの最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』の舞台あいさつに登壇した。【写真】ジャッキー・チェンのプチドッキリに大慌てになるジャッキーちゃん『ベスト・キッド』シリーズは、1984年のオリジナル版（日本公開は1985年）が世界中で大ヒット。いじめられっこの高校生ダニエル（ラルフ・マッチオ）が、空手の達人