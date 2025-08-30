ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が、３１日の中日戦（横浜スタジアム）で先発する。移籍後２度目の１軍マウンドとなり、本拠地・横浜スタジアムで初登板となる。初登板となった１７日に続いて２度目の対戦となる中日に、「いろいろ仕掛けてくるチーム。スキを見せるとポンポンといろいろ動きのあるチームだと思ってるのでそのあたりを警戒しながら」と藤浪。「警戒するんですけど、警戒しすぎない、そっちに気持ちを取られすぎないよ