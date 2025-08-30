3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月25日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE若井滉斗＜リスナーからのメッセージ＞ミセス先生こんばんは！ そして若井先生、イギリスに行っていましたよね？ Oasisのライ