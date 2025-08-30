アクション俳優のジャッキー・チェンが30日、都内で行われた世界的ヒットを記録した映画『ベスト・キッド』シリーズの最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』の舞台あいさつに登壇した。【写真】そっくりさん！？ジャッキーちゃん＆ジャッキー・チェンの2ショット日本の公開初日の8月29日、翌30日の2日間で、ジャッキーは11回の舞台あいさつをファンの前で実施。ハリウッドの映画俳優の初日舞台あいさつとして最多となる。また