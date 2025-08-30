女優の板谷由夏（50）が30日、自身のインスタグラムを更新し、「週末のデート」のショットを公開した。「週末のデート相手はこの人」と女優・石田ゆり子が桃がまるごと1つ乗ったパフェを前に幸せそうな笑みを浮かべた姿を投稿。「カフェ@cafe_de_pale_jute で甘いもの、満たされましたん」と都内のカフェを紹介した。お互いのインスタグラムに登場するなど、親友として知られる板谷と石田。「今日、話をしていて、うな