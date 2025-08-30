SUPER EIGHT横山裕（44）が30、31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48」（30日午後6時30分開始）にチャリティーマラソンランナーとして生出演。悲壮な決意を語った。出走前の横山はスタート地点で「僕自身、シングルマザーで育って。弟も施設にお世話になったりと、この後VTRでも流れると思うんですが、ちょっとでも知ってもらえたら幸いだと思います。皆さんの背中を押せるように頑張って走りますので、見ていただけたら」と語