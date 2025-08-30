元放送作家の長谷川良品氏が２９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本テレビ系「２４時間テレビ」について語った。同番組は１９７８年から始まった同局の夏の風物詩だ。２０２３年には、系列の日本海テレビの元局長が寄付金を着服していたことが発覚し、大問題に。番組自体も度々?感動の押し売り?と非難されてきた。それでも同番組はなぜ続くのか。長谷川氏は「神事であり、祭事だからなんじゃないでしょうかね」