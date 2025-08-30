J２で首位に立つ水戸は８月30日、J２第28節で山口とホームで対戦した。直近２試合は１分け１敗と未勝利の水戸が30分、先制に成功する。敵陣のセンターライン寄りのエリアでキープした大森渚生が、前方へロングボールを入れる。これに反応した山本隼大はわずかに届かなかったが、流れたボールはポストに当たってゴールに吸い込まれた。１点リードで迎えた後半、52分に追いつかれる。クロス攻撃から有田稜にヘディングシュート