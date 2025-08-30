横浜FCは８月30日、J１第28節で東京ヴェルディとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０でドローに終わった。立ち上がりから攻勢に出ると、セットプレーなどからチャンスを創出。９分、右サイドの山根永遠からのクロスに飛び込んだジョアン・パウロのボレーは、枠をとらえられなかった。その後もシンプルな攻撃から相手陣内に持ち込み、ゴール前では迫力を見せる。球際でも強く、セカンドボールをしっかりと回収していく。ア