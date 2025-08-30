東京ヴェルディは８月30日、J１第28節で横浜FCとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０でドロー決着となった。アウェー戦は立ち上がり、押し込まれる展開となる。そのなかで、12分にはカウンターから森田晃樹を起点に、流れるようなパスワークで相手ゴールに迫った。その後は前からの連動した守備を見せるが、なかなか奪いきれず。攻撃でも思うように前進できないまま時間が推移。０−０で前半を終える。 後半も、もど