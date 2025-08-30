日本テレビ系「２４時間テレビ」が３０日、スタートした。チャリティーランナーを務めるＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕が１５年前に亡くなった母・美菜子さんのお墓を訪れるロケの模様が流された。手を合わせた横山は「おもろい墓ですよね。横山家って書いてあるのに、横山おれへん」と、別の名字の祖先たちが眠る墓を指さした。横山が３歳のときに両親が離婚。５歳のときに母親が再婚しており「２人目のお父さんの名字を