¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤¬Âè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö2025Ç¯²Æ¡¢Âè»°»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÀé¸¶»°·»Äï¡ª¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¿·À¸»ù¤ÎÂ­¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Àé¸¶¤Ï15Ç¯¤Ë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤À¤Ã¤¿°ìÈÌ½÷À­¤È·ëº§¡£17Ç¯12·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢21Ç¯7·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£