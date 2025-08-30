◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３０日・甲子園）巨人・井上温大投手が５勝目を目指して先発。１回に１失点、同点に追いついた後の３回にも１点を奪われ５回途中で降板となった。２番手・船迫大雅投手が押し出し四球で３点目を許したため、井上は４安打３失点。井上は１回、先頭の近本光司外野手に四球、送りバントで１死二塁とされ、森下翔太外野手の当たりは中堅・オコエ瑠偉外野手が捕球しようと突っ込んだが右翼方向